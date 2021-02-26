«В нашей семье это никогда не обсуждалось…» Лукашенко прокомментировал слухи о передаче власти своим сыновьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует передавать власть в стране своим сыновьям. С таким заявлением белорусский лидер выступил сегодня на собрании Национального олимпийского комитета.

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Виктор, если вы его изберете (президентом НОК), не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас, и не настаиваю. Это ваш выбор», – сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что республика переживает непростой период – страну накачивают «фейками». «Сейчас очень непростой период. Об этом мы много говорили на Всебелорусском народном собрании, и прошедшее после этого время как раз подтверждает сказанное. Наша страна, люди, к сожалению, подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. На раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег», – заявил президент.

Напомним, Виктор Лукашенко до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, сегодня он был избран президентом НОК. Средний сын лидера Белоруссии – Дмитрий, согласно официальным данным, руководит президентским спортивным клубом.

Ранее появилась информация, что младший сын Лукашенко – Николай – будет учиться в Москве либо в гимназии МГУ, либо в школе «Президент» в подмосковной Жуковке. В МГУ эти сообщения опровергли.

Николая Лукашенко в СМИ часто называют преемником нынешнего президента. В августе 2020 года большой резонанс получило видео с прилетом Лукашенко на вертолете к президентской резиденции в Минске, недалеко от которой собрались участники оппозиционной акции. Президент был в бронежилете и с автоматом, его сопровождал Николай, который также был вооружен.

Как сообщал «Новый День», 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста. Оппозиция объявила, что подсчет голосов после президентских выборов велся с нарушениями, а на самом деле победу одержала оппонент действующего главы государства Светлана Тихановская.

Инаугурация Лукашенко в обстановке секретности прошла 23 сентября 2020 года во Дворце Независимости в Минске – ее не предваряли ни анонсы в СМИ, ни официальные сообщения. Трансляции церемонии также не было. Легитимность не признали многие западные страны.

Тихановская вскоре после выборов выехала в Литву. Она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России по делу о призывах к захвату власти. Позже прокуратура также приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им. Против ряда представителей оппозиции также возбуждены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.

Минск, Александра Быстрицкая

Минск. Другие новости 26.02.21

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