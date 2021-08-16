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Понедельник, 16 августа 2021, 10:03 мск

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Почти 70 стран призвали не закрывать выезд из Афганистана для всех желающих

Власти 67 государств призвали позволить всем желающим покинуть Афганистан после захвата власти движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Обращение от имени международного сообщества опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«Афганцам и иностранным гражданам, желающим уехать, должно быть разрешено это сделать; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, а обстановка на них – спокойной», – говорится в документе.

Подписавшие обращение страны напомнили, что лица, оказавшиеся у власти в ответе за гражданский порядок и безопасность всех, кто находится на территории страны.

Заявление сделано от имени 67 государств, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Украина, а также Евросоюз.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда США с союзниками начали вывод войск с территории страны. Боевики смогли закрыть границы и захватить несколько крупных городов. 15 августа представитель запрещенного в РФ Движения «Талибан» объявил о захвате афганской столицы Кабула и об окончании войны.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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