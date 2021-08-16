Запрещенный в РФ «Талибан» взял российское посольство в Кабуле под охрану

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) окружили здание российского посольства в Кабуле защитным кольцом. Они заверили, что дипломаты могут работать спокойно, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Солдаты афганских национальных сил, которые охраняли дипмиссию покинули посты. Но их заняли члены «Талибана».

«Наше посольство охраняют талибы. Талибы еще раз переподтвердили, что ни один волос российских дипломатов не упадет», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Несмотря на это часть российских дипломатов уедут из Афганистана, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Посольство, это около 100 человек. Часть сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», – пояснил Кабулов в эфире «Эха Москвы».

Он добавил, что 17 августа талибы будут подробно договариваться о будущем сотрудничестве с российским послом.

Накануне в МИДе РФ заверили в бесперебойной работе посольства в Кабуле. Россия не намерена вывозить всех сотрудников из Афганистана после захвата власти запрещенным на ее территории движением «Талибан».

Кабул, Наталья Рязанова

Кабул. Другие новости 16.08.21

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