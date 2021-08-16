В Кабуле беженцы сорвались с шасси военного самолета и разбились насмерть

Беженцы попытались самовольно покинуть Кабул на военно-транспортном самолете. Они забрались в нишу для шасси, но когда самолет набирал высоту, упали оттуда и разбились насмерть, пишет Khaama Press.

По данным агентства, речь идет о двух беженцах. «Вести.ру» уточняет, что погибших было, как минимум, трое. Самолет принадлежал военно-воздушным силам США.

В соцсетях появилось видео того, как беженцы заполнили взлетную полосу в аэропорту Кабула. Некоторые пытались забраться на фюзеляж отбывающего самолета, но соскальзывали с гладкой поверхности. США отправило транспортные самолеты, чтобы вывезти из Афганистана персонал своей дипмиссии.

Тысячи людей с утра находятся в аэропорту Кабула в надежде покинуть город и страну. Но руководство воздушного порта объявило, что все гражданские рейсы отменены. В давке погибли около пяти человек.

Как сообщал «Новый День», 67 стран призвали пришедший к власти в Афганистане «Талибан» (признан террористическим и запрещен в РФ) позволить всем желающим покинуть страну.

Кабул, Наталья Рязанова

Кабул. Другие новости 16.08.21

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