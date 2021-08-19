В США рабочий расстрелял коллег, две женщины погибли

Работник завода в американском штате Индиана напал с оружием на коллег. В результате две женщины умерли от огнестрельных ран, передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Инцидент случился на служебной парковке. Мужчина открыл стрельбу, а потом попытался скрыться на своей машине. Вблизи от завода он попал в аварию, и полиция его задержала.

Две женщины умерли на месте. О других пострадавших не сообщается.

Напомним, с 17 по 23 июля в инцидентах со стрельбой в США погибли 430 человек, более тысячи получили ранения. Зарегистрированные 915 случаев применения огнестрельного оружия стали рекордом среди недельных показателей.

Индианаполис, Наталья Рязанова

Индианаполис. Другие новости 19.08.21

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