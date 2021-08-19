В США во время тропического шторма «Фред» 35 человек пропали без вести

В США в результате наводнения, вызванного тропическим штормом «Фред», не менее 35 человек пропали без вести. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Непогода обрушилась на штат Северная Каролина. В наиболее сильно пострадавшие от урагана районы были отправлены наземные и воздушные спасательные группы. Они обыскали брошенные автомобили, жилые дома и другие здания на предмет выживших.

В настоящее время более 50 человек находятся во временных убежищах. Мосты и автомобильные трассы перекрыты по всему округу к западу от города Эшвилл.

Тем временем, шторм «Фред», который сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико и двинулся на США, ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность для жителей штата. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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