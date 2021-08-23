Власти Египта обязали педагогов и студентов привиться от Covid-19

Все сотрудники и учащиеся вузов должны привиться от коронавируса до начала учебного года. Позже планируется полная вакцинация школьных учителей, заявил представитель правительства Египта Надер Саад.

Учебный год в стране стартует 8 октября.

«Мы планируем привить от Covid-19 студентов всех университетов, как частных, так и государственных, а также преподавателей и сотрудников университетов и школ», – цитирует Саада РИА «Новости».

По данным кабмина, вакцинация коснется более трех миллионов студентов и 1,5 млн преподавателей. Прививка будет обязательной также для сотрудников всех национальных министерств. К непривитым применят санкции, поскольку «нет никакой научно обоснованной причины для отказа от вакцины», отметил Саад.

Как сообщал «Новый День», в ряде регионов России введена обязательная вакцинация для учащихся старше 18 лет. Минобрнауки РФ рекомендовал вузам перевести на дистанционное обучение непривитых от коронавируса студентов. Принимать экзамены у привитых и непривитых учащихся также рекомендовано раздельно.

Кипр, Наталья Рязанова

Кипр. Другие новости 23.08.21

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