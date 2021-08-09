Минобрнауки РФ рекомендует отправить непривитых студентов на дистанционку

Вузам целесообразно перевести на дистанционное обучение тех студентов, которые не привиты от коронавируса или имеют медотвод к вакцинации. Об этом говорится в рекомендациях Минобрнауки России.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий – для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», – цитирует документ ТАСС. Вузам при этом рекомендовано ввести для таких студентов особый режим посещения учебных корпусов.

Также из рекомендаций следует, что для непривитых студентов экзамены желательно проводить отдельно от привитых. Речь идет о сессии и госэкзаменах.

Вузам также рекомендовано организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения с учетом рекомендаций, издаваемых органами здравоохранения и Роспотребнадзором.

Помимо этого, в Минобрнауки сочли целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медотводе при заселении в общежитие. Это не касается студентов, младше 18 лет.

Ранее сообщалось, что Российский союз ректоров не планирует запрещать посещение очных занятий в новом учебном году непривитым от ковида студентам. Об этом, в частности, заявил президент союза, ректор МГУ Виктор Садовничий.

До этого Садовничий, ссылаясь на проведенный союзом ректоров опрос, заявлял, что большинство вузов в России намерены начать учебный год в смешанном формате, «с применением дистанционных образовательных технологий». Он указывал, что у вузов по действующему законодательству есть все основания не допускать в аудитории студентов без сертификатов о вакцинации, справки о наличии антител или справки о медотводе от прививки. По его мнению, такие студенты должны обучаться дистанционно.

В Минобрнауки тогда заявили, что руководители вузов вправе принимать такие решения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.08.21

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