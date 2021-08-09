Привитые студенты будут сдавать экзамены отдельно от непривитых

Минобрнауки России рекомендовал вузам проводить экзамены отдельно для привитых от Covid-19 студентов. Им разрешили сдавать сессию очно, пишут «Известия» со ссылкой на документ министерства.

Руководство вузов призвали организовать для привитых или переболевших студентов очные экзамены. В отличие от них непривитые учащиеся смогут сдавать сессии в прежнем удаленном режиме.

Как сообщал «Новый День», Российский союз ректоров не планирует запрещать непривитым студентам посещение очных занятий. Некоторые вузы задумались о начале учебного года в смешанном формате и не допускать в аудитории студентов без сертификатов о прививке или медотводе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.08.21

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