Несколько новозеландцев получили физраствор вместо вакцины от Covid-19

Несколько граждан Новой Зеландии вместо вакцины от коронавируса получили физраствор. Власти признали, что в одном из прививочных центров нашли «лишние» флаконы с препаратом, сообщает RNZ.

Ответственный за антиковидные меры министр Крис Хипкинс рассказал, что 12 июля в прививочном центре района Хайбрук в Окленде нескольким гражданам ввели физраствор. Перед инъекцией им разводят препарат. В конце дня по документам числилось 732 привитых человека, но сотрудники центра нашли «лишние» ампулы с вакциной.

Министр признался, что это был не первый подобный случай. Еще как минимум один раз подобное случалось в прививочных пунктах. Гражданам пришлось повторно приходить в центра ванцинации, чтобы сделать настоящую прививку.

Напомним, ошибки при вакцинации случались и в других странах. Так, в начале июня в Испании восемь школьных учителей по ошибке получили сразу по шесть доз вакцины Pfizer. Они пришли привиться от коронавируса, и медсестра вместо того, чтобы разделить флакон на шесть доз, водила все его содержимое одному человеку.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.08.21

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