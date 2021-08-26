Американцы впускают на вывозные рейсы из Кабула за 6500 долларов

ЦРУ вместе с военными проводит тайные операции по вывозу американцев из Афганистана. Людей садят в воздушные суда за пределами аэропорта Кабула. Подрядчик Пентагона предлагает желающим места на военных вертолетах за 6,5 тыс. долларов, пишет The Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден подтвердил срок окончания операции в Афганистане – 31 августа. Но глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что крайнего срока нет, и помогать людям на афганской территории Штаты будут и после установленной «крайней» даты.

На этом фоне новость о плате для желающих выбраться из захваченного «Талибаном» (признан в РФ террористическим и запрещен) возмутила общественность США. Американский оборонный подрядчик Эрик Принс продавал места в зафрахтованном самолете из Кабула по 6,5 тыс. долларов.

На вопросы журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что администрация не поддерживает поиски выгоды на чужих бедах.

«Не думаю, что какой-либо человек, у которого есть сердце и душа, поддержит действия по извлечению выгоды из агонии и боли людей, когда они пытаются покинуть страну и опасаются за свою жизнь», – сказала представитель Белого дома.

Как сообщал «Новый День», на четырех транспортниках Минобороны РФ из Кабула вывезли россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Людям предоставили медпомощь, питание.

Кабул, Наталья Рязанова

Кабул. Другие новости 26.08.21

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