Британцы лишились коктейлей в McDonald's из-за нехватки водителей

Британская сеть McDonald's убрала из меню молочные коктейли во всех своих 1250 ресторанах быстрого питания. Перевозчики не успевают подвозить сырье и бутилированные напитки.

«Мы испытываем проблемы, вызванные перебоями в цепочках поставок. Бутилированные напитки и молочные коктейли временно недоступны в наших ресторанах в Англии, Шотландии и Уэльсе», – цитирует сообщение компании MarketWatch.

Издание отмечает, что нехватка водителей случилась по двум причинам. Выход Великобритании из ЕС привел к трудностям в оформлении разрешений на работу. Из-за пандемии власти несколько раз переносили выход на работу водителей, которые только сдали экзамен в британской Ассоциации автоперевозок.

Напомним, в середине августа пабы по всей Великобритании оказались на грани закрытия. Поставки в заведения пива стали нерегулярными, образовался дефицит.

Как сообщал «Новый День», из-за антиковидных ограничений возникли трудности с перевозками продовольственных товаров и в России. Ряд компаний закрылся, остальные повысили цены на услуги на 10-160%.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 26.08.21

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