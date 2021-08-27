В США потребовали отставки Байдена за гибель американцев при взрывах в Кабуле

Сенаторы-республиканцы потребовали привлечь президента США Джо Байдена к ответственности за гибель американских военных в Кабуле. Парламентарии настаивают на отставке крупных чиновников и самого главы государства.

Напомним, 26 августа в аэропорту Кабула случилось несколько взрывов. Число жертв уже достигло 100 человек, пострадавших – 150. Среди погибших 13 американских военных, их гибель подтвердил Пентагон, а Байден принял на себя ответственность за случившееся.

Республиканцы обвинили президента США в «слабом руководстве», из-за которого у Байдена «руки в крови». А высшие чины – в «неудачном планировании», которое повлекло теракты.

«Пришло время для привлечения к ответственности. Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Марк Милли – все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности», – цитирует сенатора Марши Блэкберн «Интерфакс».

Сенатор-республиканец Тодд Янг добавил, что Белый дом «подводил» своих военных на каждом шагу, и народ США не должен мириться с ошибками президента.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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