Два человека пострадали в ДТП с Tesla и полицейской машиной в США

Автомобиль Tesla в режиме автопилота устроил массовое ДТП на трассе в американском Орландо. Беспилотник врезался сначала в полицейскую машину, а потом во вторую – стоящую на обочине с включенной аварийкой.

По информации ABC News, полицейский притормозил, чтобы помочь другому водителю с поломкой. Но не успел он выйти из машины, как в нее въехала Tesla, которую ударом отбросило на аварийный автомобиль. В результате два водителя пострадали, сотрудник полиции остался цел.

Как сообщал «Новый День», управление дорожной безопасности при Минтрансе США инициировало проверку системы автопилотирования электромобилей Tesla. В результате 11 аварий с беспилотниками Tesla один человек погиб, еще 17 пострадали. Под проверку попадут около 765 000 выпущенных с 2014 года электромобилей.

Орландо, Наталья Рязанова

Орландо. Другие новости 30.08.21

Россияне вошли в список покупателей самого дорогого жилья в Испании. / Ураган «Ида» оставил без электричества миллион человек в США. / МИД: США охотится за россиянами в третьих странах, где за решеткой 9 тысяч граждан РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»