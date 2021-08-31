В Индии закрыли школы из-за вспышки неизвестной инфекции

В индийском штате Уттар-Прадеш закрыли школы из-за вспышки неизвестного заболевания. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

«В связи с нынешней ситуацией власти распорядились закрыть школы (для 1-8 классов) в округе до 6 сентября», – говорится в распоряжении властей штата.

Ранее стало известно, что число умерших от неизвестной вирусной лихорадки на севере Индии достигло 68 человек, при этом 40 из них – дети, а 12 скончались за одни сутки.

У заболевших наблюдались симптомы, подобные тем, что выявляются при лихорадке денге, а именно, высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

В местном минздраве предполагают, что переносчиками инфекции стали комары, для которых сложились благоприятные погодные условия. Однако точный диагноз заболевших пока не установлен, образцы крови все еще находятся на анализе.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 31.08.21

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