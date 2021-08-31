Роспотребнадзор оценил риск завоза в РФ неизвестной инфекции из Индии

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией с неизвестными заболеваниями в Индии. По мнению специалистов, причиной вспышки могут быть несколько характерных для региона инфекций. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

«Страна эндемична по ряду инфекционных болезней с явлениями лихорадки и обезвоживания. Причиной указанных симптомов могут быть следующие болезни, передаваемые комарами: лихорадка денге, лихорадка чикунгунья, японский энцефалит, малярия. Местные власти заявили, что наиболее вероятный вариант – лихорадка денге», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При этом риск завоза в Россию инфекционных заболеваний из Индии в настоящее время сведен к минимуму, считают в ведомстве.

Ранее стало известно, что число умерших от неизвестной вирусной лихорадки на севере Индии достигло 68 человек, при этом большинство из них – дети. У заболевших наблюдались симптомы, подобные тем, что выявляются при лихорадке денге, а именно, высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов. В местном минздраве предполагают, что переносчиками инфекции стали комары, для которых сложились благоприятные погодные условия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.08.21

Губернатор Шумков попросил единороссов и мэров «не жить от выборов до выборов». / Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 71 тысячу. / В Индии закрыли школы из-за вспышки неизвестной инфекции. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»