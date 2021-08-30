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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 августа 2021, 14:11 мск

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68 жителей Индии стали жертвами неизвестной лихорадки

За последнюю неделю число умерших от неизвестной вирусной лихорадки на севере Индии достигло 68. Большинство жертв инфекции – дети.

Вспышка загадочной болезни произошла в индийском штате Уттар-Прадеш. Среди симптомов – высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови, сообщает Times of India со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Кроме того, у заболевших наблюдались симптомы, подобные тем, что выявляются при лихорадке денге, а именно, высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

В общей сложности от неизвестной инфекции скончались 68 человек, при этом 40 из них – дети, а 12 умерли за последние сутки.

По мнению местных властей, распространению заболевания способствовала высокая влажность, вызванная проливными дождями. При этом в регионе стоит жаркая погода, что благоприятно для размножения кровососущих насекомых, которые являются передатчиками инфекции.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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