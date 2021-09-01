Боррель призвал ЕС нарастить мощь и не зависеть от США

Вывод войск из Афганистана показал зависимость Евросоюза от решений США. Союз должен нарастить собственную военную мощь и самостоятельно оценивать угрозы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил, что все решения по срокам вывода войск из Афганистана принимались в Вашингтоне.

«Мы, европейцы, оказались в зависимости от решений США не только в вопросе эвакуации из Кабула, но и в более широком смысле. Это должно послужить тревожным сигналом», – написал Боррель в своей авторской колонке для New York Times.

Политик призвал страны в составе ЕС консолидироваться еще больше, чтобы иметь общую позицию по внешним угрозам и путем их преодоления. Он одобрил предложение создать европейские силы из 5000 военнослужащих. «Более мощный в военном плане Евросоюз сможет лучше отвечать на вызовы в соседних и других регионах», – заявил глава европейской демократии.

Боррель анонсировал создание «Стратегического компаса», документа с основными положениями о безопасности на ближайшие 5-10 лет. Планируется, что его представят весной 2022 года. Политик считает, что сильная Европа сможет стать лучшим членом НАТО и партнером США.

Ранее Жозеп Боррель предупредил, что после окончания пандемии мир станет более опасным из-за изменений на международной арене. По мнению политика, мир станет «более азиатским» и нервным, поэтому нужно готовиться к новым угрозам.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 01.09.21

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