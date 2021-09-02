Британцев предупредили о нашествии шершней-убийц

Гигантские шершни-убийцы направились в Великобританию. Насекомые пересекут Ла-Манш в чемоданах возвращающихся на родину граждан. Об этом сообщает The Sun.

В прошлом году угрозы нашествия азиатских шершней удалось избежать из-за пандемии коронавируса и ограничений на въезд. Теперь же насекомые могут вторгнуться в Великобританию в багаже жителей, возвращающихся домой из Европы после окончания школьных каникул.

«Ничего не подозревающие путешественники могут ввозить самок азиатских шершней в Британию в своих автомобилях и багаже. Насекомое впадет в спячку, перезимует и весной начнет вить новые гнезда», – рассказали активисты движения по борьбе с азиатскими шершнями.

Гигантские шершни-убийцы вида Vespa velutina представляют опасность не только для популяции пчел, но и для человека. Помимо того, что укус этого насекомого очень болезненный, он может вызывать анафилактический шок и привести к летальному исходу. К тому же они агрессивнее обычных шершней, жалят несколько раз и могут преследовать жертву на расстоянии до 10-15 метров.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 02.09.21

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