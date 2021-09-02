Власти Техаса подвели под суд таксистов, отвозивших женщин на аборт

Верховный суд США одобрил закон штата Техас об ответственности за «подстрекательство» к аборту. В число ответчиков попадают даже таксисты, отвозившие женщин в клинику, пишет New York Times.

Власти Техаса разрешили подавать иски на сумму до 10 тыс. долларов всем гражданам Америки. Ответчиками могут стать как врачи клиник для абортов, так и консультанты, те, кто помог оплатить процедуру, и даже водители такси, доставившие женщин на аборт.

В интернете даже появился сайт, где любой желающий может оставить информацию о тех, кто нарушил закон об абортах.

Как сообщал «Новый День», в Польше официально запретили аборты даже при наличии пороков развития плода. Тысячи протестующих вышли на улицы, называя новый закон террором.

Остин, Наталья Рязанова

Остин. Другие новости 02.09.21

«Расселим в колониях» – Украина согласна принять до пяти тысяч афганских беженцев. / Жертвами урагана Ида в США стали восемь человек. / США не дали Украине никаких гарантий по санкциям против «Северного потока-2» и сохранению транзита газа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»