Канадцы встретили премьера оскорблениями в связи с обязательной вакцинацией от Covid-19

Несколько тысяч протестующих вышли на улицы Канады, чтобы выразить недовольство антиковидными мерами в стране. Группа активистов заблокировала автобус премьер-министра страны Джастина Трюдо, выкрикивая оскорбления в его адрес.

Встреча с активистами омрачила предвыборный визит главы правительства Канады в город Ньюмаркет в провинции Онтарио. Около 100 человек встретили Трюдо оскорбительными выкриками и заблокировали проезд автобусу лидера правящей Либеральной партии.

Видео с места событий очевидцы опубликовали в соцсети, как и ролики из Монреаля, где несколько часов продолжалась акция протеста. У некоторых участников протеста были плакаты «Мое тело – мое право выбора».

Главным поводом для недовольства стал запрет для непривитых граждан на посещение кафе, развлекательных и спортивных заведений. Протестующие назвали фактическое введение обязательной вакцинации нарушением их прав.

Как сообщал «Новый День», массовые протесты против антиковидных мер прошли во Франции: на улицы вышли около 200 тыс. человек. В Лондоне акция протеста антипрививочников переросла в столкновения с полицейскими, в результате которых пострадали пять правоохранителей.

Ньюмаркет, Наталья Рязанова

Ньюмаркет. Другие новости 06.09.21

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