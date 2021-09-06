Запрещенный в РФ Талибан пригласил шесть стран на оглашение состава правительства

Признанное террористическим и запрещенное в РФ движение «Талибан» направило в шесть стран официальные приглашения на оглашение состава нового правительства Афганистана. Послания отправлены в Россию, Турцию, Иран, Пакистан, Катар и Китай, пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

В Талибане сообщили, что состав правительства определен и будет представлять все население. Лидер движения «останется на своем посту», чтобы контролировать власти. Все процедуры перед объявлением состава правительства также завершены.

Состав правительства планировалось объявить 4 сентября, но мероприятие перенесли на нынешнюю неделю.

Напомним, власть в Афганистане захватили боевики движения Талибан. США и Турция вывели войска с территории Афганистана. Разные источники сообщают, что движение полностью подавило сопротивление сторонников прежнего режима и что перестрелки с сопротивлением продолжаются.

Кабул, Наталья Рязанова

Кабул. Другие новости 06.09.21

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