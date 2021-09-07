Избиратели забросали премьера Канады камнями

Участники встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо устроили акцию протеста. Глава кабмина садился в свой автобус под гневными выкрики и даже летящие в его сторону камни.

Инцидент случился в городе Лондон, провинции Онтарио, куда премьер прибыл в рамках предвыборной кампании. Очевидцы записали происшествие на видео и опубликовали в соцсети. В кадре видно, как Трюдо заходит в автобус, а о стекло рядом с ним разбивается горсть мелких камней. Охраннику пришлось заслонить голову политика ладонью, чтобы тот не получил травму.

Напомним, днем ранее Джастина Трюдо встретили гневными выкриками и оскорблениями в городе Ньюмаркет в той же провинции. Активисты также заблокировала автобус премьер-министра.

6 сентября несколько тысяч жителей Онтарио вышли на акции протеста из-за запрета для непривитых граждан посещать кафе, развлекательные и спортивные заведений. Протестующие заявили, что фактическое введение обязательной вакцинации нарушает их права.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 07.09.21

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