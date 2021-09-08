Талибы потребовали у США причитающиеся Афганистану миллиарды долларов

Лидеры признанного в РФ террористическим и запрещенного движения Талибан попросили США разморозить активы Афганистана. Пришедшие к власти талибы планируют получить 9,4 млрд долларов национальных средств и несколько миллиардов на восстановление страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

К Вашингтону обратился новоназначенный и.о. министра по делам беженцев во временном правительстве Афганистана Халиль аль-Рахман Хаккани. Он также призвал отменить ограничения в отношении членов Талибана, ранее включенных США в санкционный списки.

Напомним, в середине августа Белый дом объявил о заморозке 9,4 млрд долларов резервов Центробанка Афганистана, которые размещены в США. Ранее подобные операции Вашингтон проводил с активами Венесуэллы, когда отказался признать легитимным избранные власти.

Штаты также заблокировали движение помощи от Всемирного банка и МВФ в адрес Афганистана. Всемирный банк предоставил предыдущему афганскому правительству 5,3 млрд долларов на реализацию нескольких проектов.

Кабул, Наталья Рязанова

Кабул. Другие новости 08.09.21

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