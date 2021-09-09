Google попал под новое расследование в Евросоюзе

Еврокомиссия начала расследование в отношении американского Google. Компанию подозревают в антимонопольных нарушениях при установке голосового помощника.
Специалисты целый год изучали ситуацию на рынке и заподозрили Google в недобросовестной конкуренции. Теперь комиссия будет выяснять, принуждал ли ИТ-гигант производителей устанавливать Google Assistant на Android-устройства по умолчанию, передает Reuters.
Напомним, в середине июля французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 500 млн евро за невыполнение предписаний. Замечания были вынесены компании за ограничение переговоров с информагентствами и издателями о включении их контента в поисковые выдачи.
Брюссель, Наталья Рязанова
Брюссель. Другие новости 09.09.21
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