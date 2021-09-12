Более 100 тысяч европейцев вышли на протесты против антиковидных мер

Сотни демонстрантов прошлись по Европейскому кварталу в Брюсселе с требованием отменить антиковидные ограничения в Евросоюзе вечером 11 сентября. Число митингующих во Франции превысило 120 тыс. человек.

Движение «Объединенные европейцы» привлекло на митинг сотни жителей разных стран Европы, сообщает РИА «Новости». Они прошли мимо офисов Еврокомиссии и Совета ЕС в Брюсселе, требуя отменить прививочные паспорта и восстановить свободное передвижение внутри союза.

Ранее в тот же день около 121 тыс. жителей Франции вышли на улицы в знак протеста против санитарных паспортов. Митинги прошли в нескольких городах, только в Париже собрались 19 тыс. человек. Акции протеста в некоторых местах переросли в столкновения с полицией. 96 демонстрантов задержаны, трое полицейских получили ранения, передает телеканал BFM TV.

Митинги продолжаются девятую субботу подряд, но число участников постепенно снижается. Неделю назад полиция насчитала 145 тыс. протестующих, ранее их количество достигало 160-175 тыс. человек.

Как сообщал «Новый День», жители других стран тоже недовольны мерами против коронавируса, которые предпринимают их власти. Так, недовольные встретили премьер-министра Канады Джастина Трюдо оскорблениями и даже бросали в него камни во время встреч в рамках предвыборной кампании. Поводом стал запрет для непривитых граждан посещать кафе, спортивные и развлекательные заведения.

Брюссель, Наталья Рязанова

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