ФБР рассекретило документ о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований США впервые обнародовало документ о поддержке терактов 11 сентября из Саудовской Аравии. Документ рассекречен по указанию американского президента Джо Байдена и опубликован на сайте ведомства.

Сводный документ от 4 апреля 2016 года составлен на 16 страницах по итогам бесед с сотрудником саудовского консульства в Лос-Анджелесе. Дипломат рассказал о контактах с теми, кто помогал с логистикой угонщикам самолетов, направленных в башни Всемирного торгового центра.

В ФБР подчеркнули, что рассекреченные данные не подтверждают причастность властей Саудовской Аравии к теракту 11 сентября 2001 года.

Напомним, Джо Байден назвал единство главной силой американцев и главными уроком, который страна вынесла из трагедии 11 сентября. Тогда погибли 2 977 человек в Нью-Йорке, Вашингтоне и Питтсбурге.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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