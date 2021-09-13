В Колумбии изъяли крупнейшую партию кокаина за год

Колумбийские военные задержали катер, перевозивший 2,4 тонны наркотиков. Партия наркотиков стала самой большой за девять месяцев, которую изъяли правоохранители.
«Нам удалось конфисковать самую крупную партию кокаина с начала года, которая находилась на борту катера. Ее вес превышал 2,4 тонны», – написал министр обороны Колумбии Диего Молано в Twitter.
Военнослужащие ВМС перехватили катер с грузом преступной группировки «Клан залива» в районе острова Сан-Андрес. Они задержали пятерых подозреваемых, из которых четверо были колумбийцами. Наркотики предварительно оценили в $80 млн.
Как сообщал «Новый День», в начале августа по результатам полутора месяцев работы силы стран Америки и Европы задержали партию наркотиков весом 116 тонн. Всего с начала года власти Колумбии конфисковали 235 тонн кокаина.
Богота, Наталья Рязанова
Богота. Другие новости 12.09.21
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