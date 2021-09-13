Северная Корея провела испытания новой ракеты большой дальности

КНДР успешно испытала новую крылатую ракету большой дальности. Оружие поразило цель на расстоянии полутора тысяч километров, передает Рёнхап.

Запуски состоялись 11 и 12 сентября, но результаты обнародовали только сегодня. Ракета преодолела 1500 км за 7 580 секунд и точно поразила заданную цель.

Стрельбы подтвердили эффективность новой системы, которую разрабатывали два года. Она станет средством сдерживания для обеспечения безопасности КНДР, сообщили в руководстве страны.

Как сообщал «Новый День», в марте КНДР провела испытания тактической ракеты, которая пролетела около 600 км и поразила цель. Новые ракеты могут нести боеголовку массой до 2,5 тонн.

Пхеньян, Наталья Рязанова

Пхеньян. Другие новости 13.09.21

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