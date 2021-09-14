Посетитель устроил стрельбу в переполненной пиццерии в Калифорнии

Один человек погиб, трое пострадали после стрельбы в пиццерии в калифорнийском городе Мерсед. Стрелка скрутили другие посетители, и полиции пришлось отвезти его в больницу, сообщает ABC30 News.

Вечером 13 сентября пиццерия была полна, потому что многие поклонники футбола собрались там посмотреть матч. Вдруг один из посетителей достал оружие и начал стрелять. Люди в панике бросились на выход, толкая и топча друг друга.

В итоге один человек застрелен, один находится в критическом состоянии. Еще двое остались под наблюдением врачей, но не уточняется, пострадали они от выстрелов или от толкучки.

Когда полиция прибыла в пиццерию, стрелка уже скрутили недовольные посетители. Полицейским пришлось везти его в больницу, чтобы обработать причиненные при задержании раны.

Как сообщал «Новый День», в начале сентября в Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу по прохожим. В результате трое погибли, еще трое госпитализированы. Стрелки скрылись на машине.

Мерсед, Наталья Рязанова

Мерсед. Другие новости 14.09.21

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