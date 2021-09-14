Почти 450 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Николас»

Сильный ветер и ливни оставили без электричества почти 450 тысяч жителей в американских штатах Техас и Луизиана. Ураган только дошел до побережья и может остаться там на несколько дней из-за низкой скорости продвижения, передает Reuters.

Урагану присвоена первая категория. Белый дом ввел режим ЧС в Луизиане, которая до сих пор не оправилась от шторма «Ида». Во вторник в школах обоих штатов отменили занятия, а жителей попросили оставаться дома.

Порывы ветра достигают 110 км/ч, местами уже выпало до 46 см осадков. Штормовой ветер и ливни в некоторых районах повредили линии передач. Бех электричества остались более 95 тыс. жителей Луизианы и более 345 тыс. человек в Техасе. Стихия помешала восстановительным работам на линиях, поврежденных «Идой», так что в домах 119 тыс. луизианцев так и не появился свет.

С вечера 13 сентября в городах не ходят рейсовые автобусы, отменены и задержаны десятки авиарейсов из аэропортов Хьюстона и Корпус-Кристи.

Национальный центр ураганов предупредил, что «Николас» может продвинуться вглубь континента и посоветовал жителям южных районов штатов Миссисипи и Алабама готовиться к непогоде.

Напомним, жертвами урагана «Ида» стали 82 человека, часть погибла от переохлаждения из-за отключений отопления и электричества.

Остин, Наталья Рязанова

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