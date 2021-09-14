В Японии нашли примеси в вакцине от Covid-19 фирмы Pfizer

Японские специалисты нашли посторонние вещества в препарате компаний Pfizer из США и BioNTech из Германии. Это уже второй случай обнаружения примеси в американской вакцине от Covid-19.

Врачи отложили 18 доз антиковидной вакцины, потому что увидели в них частицы неизвестного вещества белого цвета. Препараты с примесями нашли в трех прививочных пунктах в городах Сагамихара и Камакура префектуры Канагава, передает ТАСС.

Городские власти призвали производителей препаратов выяснить, как примеси попали в емкости с вакциной.

Напомним, в конце августа восемь прививочных пунктов в пяти префектурах Японии сообщили Минздраву о примесях в ампулах вакцины Moderna. Этот препарат до итогов расследования перестали использовать для вакцинации населения.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 14.09.21

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