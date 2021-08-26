В Японии в вакцине Moderna обнаружили инородные вещества

Министерство здравоохранения Японии получило несколько сообщений о посторонних примесях в ампулах произведенной в Испании вакцины Moderna Inc. Использование препарата временно приостановили, проводится расследование. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Сообщения о примесях поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах – Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Инородные вещества были обнаружены в 39 флаконах. Японская фармкомпания Takeda Pharmaceutical Co., которая отвечает за распространение Moderna в стране, заявила о приостановке использования около 1,63 млн доз.

По данным Минздрава Японии, компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу.

Скандал с вакциной прогремел на фоне возрастающего числа заболевших в Японии. Новая вспышка коронавируса началась во время проведения Олимпийских игр в Токио. В стране разрешено использование трех препаратов – производства британско-шведской компании AstraZeneca, американской фирмы Moderna и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцинация в Японии стартовала в середине февраля. Сначала прививки от Covid-19 поставили медицинским работникам. В настоящее время вакцинироваться могут люди в возрасте от 12 лет.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 25.08.21

Американская авиакомпания будет взимать по 200 долларов с невакцинированных сотрудников. / Врач назвал срок между прививками от гриппа и Covid-19. / Стабильность по-аксеновски: в Крыму растет смертность от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»