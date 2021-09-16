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Четверг, 16 сентября 2021, 09:52 мск

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Три японца погибли в аварии со скутером

Прогулка на водном мотоцикле закончилась трагедией на западе Японии. Три человека погибли при столкновении с волнорезом, передает ТАСС.

Инцидент случился 15 сентября около островов Авадзи. Пассажиры трехместного скутера не заметили волнорез и врезались в него на приличной скорости. В результате все трое молодых людей в возрасте от 28 до 35 лет мертвы.

Полиция начала расследование обстоятельств аварии.

Напомним, на реке Томь в Кемерово столкнулись катер и водный тюбинг (ватрушка). 30-летний местный житель с серьезными травмами доставлен в больницу.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 16.09.21

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