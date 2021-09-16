Три японца погибли в аварии со скутером

Прогулка на водном мотоцикле закончилась трагедией на западе Японии. Три человека погибли при столкновении с волнорезом, передает ТАСС.

Инцидент случился 15 сентября около островов Авадзи. Пассажиры трехместного скутера не заметили волнорез и врезались в него на приличной скорости. В результате все трое молодых людей в возрасте от 28 до 35 лет мертвы.

Полиция начала расследование обстоятельств аварии.

Напомним, на реке Томь в Кемерово столкнулись катер и водный тюбинг (ватрушка). 30-летний местный житель с серьезными травмами доставлен в больницу.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 16.09.21

Настоящий Тарзан умер. Он прожил в джунглях 41 год. / Мужчина нашел самый большой трюфель в мире и бесплатно накормил им 200 сельчан. / На Земле в два раза увеличилось количество дней с температурой выше 50 градусов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»