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Четверг, 16 сентября 2021, 10:45 мск

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Польша перейдет с российского газа на Baltic Pipe

Фото: pixabay.com

Польша намерена отказаться от поставок российского газа и не продлевать контракт с «Газпромом». Варшава надеется на начало прокачки по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии.

«Мы не будем продлевать контракт с российским «Газпромом», – сказал уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский эфире радиостанции Siódma9.pl.

Договор с «Газпромом» истекает в 2022 году. Той же осенью Польша планирует начать закупки газа из Норвегии по трубопроводу Baltic Pipe. Власти надеются, что объемов хватит на все потребности внутри страны.

Газопровод Baltic Pipe строится для перекачки природного газа из Норвегии через Данию в Польшу. Планируется, что трубопровод будет частично пролегать по дну Балтийского моря, частично – по землям Дании. В июле датский совет отклонил разрешение на прокладку Baltic Pipe без изучения, как повлияет строительство на экологию страны.

Как сообщал «Новый День», газ в Европе подорожал до рекордной отметки в $964 за тысячу кубометров. На цену повлияли малая заполненность европейских газохранилищ, новость о завершении работа на «Северном потоке-2». А также растущий спрос из-за неработающих ветряных электростанций.

Варшава, Наталья Рязанова

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