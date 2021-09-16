Европарламент одобрил ужесточение отношений с Россией

Европейский парламент одобрил инициативу ужесточить политику в отношении России. Доклад с подобным призывов был утвержден большинством голосов на пленарной сессии в Страсбурге.

Видеотрансляция сессии велась на сайте Европарламента.

Литовский депутат Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза и другие государства «разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ». Он предложил новые, более жесткие принципы отношений с Россией и дал им обоснование на множестве страниц.

Так, Брюсселю предложено вести «выборочный диалог» с Москвой, а поддержку направить на «демократическое общество». То есть приготовиться «не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму РФ» в случае нарушения демократических процедур и международного права.

Депутат призвал страны ЕС бороться с вмешательством России в дела союза и угрозами общей безопасности.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на сессии Европарламента призвал к стабильным отношениям с Россией, поскольку это заметный игрок на мировой арене. Но заявил, что страны ЕС должны проводить одну политику и не позволить Москве «посеять раздор» в Европе.

Страсбург, Наталья Рязанова

Страсбург. Другие новости 16.09.21

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