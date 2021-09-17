Более 20 человек пострадали из-за стрельбы на поминках в Пакистане

Жители пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва устроили стрельбу на поминках. В результате восемь человек погибли, и как минимум 15 ранены, пишет Times of India.

Во время поминальной молитвы две группы скорбящих начали спорить. Поводом стал давний земельный спор. Вскоре словесная баталия привела к тому, что спорщики достали оружие.

В результате стрельбы восемь человек погибли, еще порядка 15 доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Число погибших может измениться, потому что 10 человек находятся в критическом состоянии.

Напомним, в центре Воронежа пьяные горожане решили устроить кулачный бой. В массовой драке участвовали около 10 человек. Но этого драчунам оказалось мало, и кто-то достал оружие, началась стрельба. По данным полиции, никто не пострадал.

Исламабад, Наталья Рязанова

Исламабад. Другие новости 17.09.21

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