В центре Воронежа произошла массовая драка со стрельбой

Около 10 мужчин подрались в центре Воронежа, а после начали стрелять. Полиция проводит проверку, пострадавших пока не нашли, сообщили в пресс-службе ведомства.

Массовая драка случилась на Ленинском проспекте вечером 11 сентября. Очевидцы записали происшествие на видео опубликовали в соцсети. Несколько мужчин набросились на одного противника прямо на проезжей части. Позже число участников выросло до 10 человек, послышались выстрелы.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за девушки и детей. Полиция устанавливает личности участников потасовки. Предполагается, что все они были пьяны.

Напомним, после массовой драки в Подмосковье полиция задержала 15 человек. Потасовка случилась в поселке Усово-Тупик возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе. Двух участников привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 12.09.21

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