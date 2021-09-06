Массовая драка в Подмосковье: задержаны 15 участников конфликта

В Подмосковье произошла очередная массовая драка с участием иностранных мигрантов. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, полицейские задержали 15 человек.

Сообщение о большом скоплении людей и драке в поселке Усово-Тупик возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе поступило в Дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу. «На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского ОП 15 человек», – уточнили в пресс-службе полиции.

В отношении двух граждан составлены административные протоколы по ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» КоАП РФ.

В настоящее время полиция проводит дальнейшую проверку обстоятельств инцидента.

Стоит отметить, что последние месяцы в Москве и Подмосковье регулярно происходят массовые драки с участием мигрантов. Многие участники этих конфликтов были выдворены из РФ по решению суда.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.09.21

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