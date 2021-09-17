Американские эксперты увидели новый завод по обогащению урана в КНДР

Аналитики проверили новые спутниковые снимки территории КНДР. Они заметили расширение главного объекта для работ по обогащению урана, сообщает телеканал CNN.

Работы ведутся в комплексе ядерных исследований в Йонбёне. Эксперт по вооружениям Джеффри Льюис заявил, что там строят новый завод по обогащению урана. По его мнению, с этим заводом КНДР сможет производить на 25% больше материала для ядерного оружия.

Льюис отметил, что теперь на территории можно установить больше центрифуг для обработки урана, который используют для производства оружия.

«На новой площади в 1000 кв. м можно поставить еще 1000 центрифуг», – сказал эксперт.

Напомним, 13 сентября военные КНДР отчитались об успешных испытаниях новой крылатой ракеты. Она рассчитана на поражение целей на большом расстоянии: на испытаниях пролетела 1500 км за 7 580 секунд и точно поразила заданную цель.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 17.09.21

Более 20 человек пострадали из-за стрельбы на поминках в Пакистане. / «Спасибо, друг с другой стороны», – Байден не мог вспомнить имя премьер-министра Австралии. / Италия первой в Европе ввела ковид-паспорта для работников всех сфер. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»