Американские эксперты увидели новый завод по обогащению урана в КНДР

Аналитики проверили новые спутниковые снимки территории КНДР. Они заметили расширение главного объекта для работ по обогащению урана, сообщает телеканал CNN.
Работы ведутся в комплексе ядерных исследований в Йонбёне. Эксперт по вооружениям Джеффри Льюис заявил, что там строят новый завод по обогащению урана. По его мнению, с этим заводом КНДР сможет производить на 25% больше материала для ядерного оружия.
Льюис отметил, что теперь на территории можно установить больше центрифуг для обработки урана, который используют для производства оружия.
«На новой площади в 1000 кв. м можно поставить еще 1000 центрифуг», – сказал эксперт.
Напомним, 13 сентября военные КНДР отчитались об успешных испытаниях новой крылатой ракеты. Она рассчитана на поражение целей на большом расстоянии: на испытаниях пролетела 1500 км за 7 580 секунд и точно поразила заданную цель.
Вашингтон, Наталья Рязанова
Вашингтон. Другие новости 17.09.21
Более 20 человек пострадали из-за стрельбы на поминках в Пакистане. / «Спасибо, друг с другой стороны», – Байден не мог вспомнить имя премьер-министра Австралии. / Италия первой в Европе ввела ковид-паспорта для работников всех сфер. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube