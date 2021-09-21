Европе и Украине может не хватить газа для зимовки

Европе может не хватить газа для отопления и промышленности в случае холодной зимы, заявил представитель госдепартамента США Амос Хохштайн. Он связал вероятный дефицит с ограничением поставок из России и полупустыми газохранилищами европейских стран.

«Если зима будет холоднее, чем обычно, меня беспокоит, что у нас не будет достаточно газа для отопления в некоторых частях Европы», – цитирует Хохштайна издание Bloomberg.

Он допустил, что некоторым странам придется экономить, поскольку они не могут покупать голубое топливо по нынешней высокой цене.

Вероятно, экономить придется и Украине, допустил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, газохранилища заполнены едва на половину, а Киев отказался от выгодной сделки с Москвой. До конца года Киеву требуется еще 10 млрд кубометров «голубого топлива».

Он напомнил, что Россия предлагала поставки по 175 долларов за тысячу кубометров. Нынешняя цена газа на биржах превысила 900 долларов.

«Это политика глупая, псевдопатриотическая и недальновидная. У власти находятся идиоты, которые приведут страну к печальным последствиям», – сказал политик в эфире телеканала «Наш».

Накануне «Газпром» отказался от дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину и Польшу. На фоне этого решения цены на голубое топливо в Европе повысились до 918 долларов на максимуме. Позже стоимость установилась на уровне 890 долларов за 1 МВт·ч.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 21.09.21

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