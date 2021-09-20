«Газпром» отказался от брони на транзит газа, и топливо в Европе подскочило в цене

«Газпром» отказался от дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину и Польшу. На фоне этого решения цены на голубое топливо в Европе вновь рванули вверх.

Компания не стала бронировать дополнительные мощности через Украину на октябрь, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные платформ RBP и GSA. А из предложенных 89,1 млн кубов в сутки по трубопроводу «Ямал-Европа» зарезервировала 31,3 млн кубов, которые пройдут через территорию Польши.

Биржевая цена газа в Европе с начала торгов увеличилась почти на 10%, с 790 долларов до 918 долларов на максимуме. На 13:45 мск октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торговался по 890 долларов за 1 МВт·ч, пишет РБК.

Напомним, 16 сентября стало известно об остановке двух британских заводов крупнейшего производителя удобрений CF Industries Holdings из США. Администрация заявил, что газ стал слишком дорогим для производства.

На следующий день 40 депутатов Европарламента призвали Европейскую комиссию расследовать действия «Газпрома» на нарушения антимонопольного законодательства из-за роста цен на газ. Но в Еврокомиссии скачок цен назвали результатом нескольких объективных факторов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.09.21

Расходы по кредиткам вернулись к доковидному уровню. / Самые большие чаевые в России получают не официанты. / Курганские единороссы получили победу на выборах в Госдуму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»