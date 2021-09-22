Хакеры поставили под угрозу поставки мяса и зерна в США

Сельскохозяйственный кооператив New Cooperative в США подвергся кибератаке. Хакеры зашифровали около 1000 гигабайт данных компании и потребовали 5,9 млн долларов за их расшифровку. Кооператив отключил все системы, чтобы снизить ущерб, и теперь поставки мяса, птицы и зерна по всей стране оказались под угрозой срыва, передает Fox Business.

Хакерская группировка BlackMatter призналась, что взломала систему New Cooperative и запустила в нее вирус-шифровальщик. Пока его не обнаружили, программа успела испортить массу данных. В этот массив попали счета, документы об исследованиях и собственных технологиях выращивания, картирования почв.

Хакеры потребовали 5,9 млн долларов в криптовалюте к 25 сентября, иначе данные будут частично уничтожены, частично опубликованы. Кооператив предупредил, что им придется обратиться к властям из-за атаки, и обвинил хакеров в зарабатывании денег, пока фирма заботится о «жизненно важных потребностях людей».

Специалисты связали BlackMatter с действовавшей ранее DarkSide, которая ответственна за атаку на американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Напомним, киберудар в начале мая привел к перебоям в снабжении бензином, и власти четырех штатов США ввели режим ЧП. Американцы начали скупать бензин, и он вырос в цене более чем на 40%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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