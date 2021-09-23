Украина к 2030 году запустит продажу «зеленого» водорода в Европу

Украина намерена стать поставщиком «зеленого» водорода для Европы. Поставлять новое топливо планируют по газопроводу через Словакию и Чехию, пишет Liga.net

Четыре оператора газового транзита договорились создать «Центральноевропейский водородный коридор» из Украины в Германию. Предварительно в сделке участвуют оператор ГТС Украины, немецкая OGE, чешская NET4GAS и EUSTREAM из Словакии.

К концу 2022 года специалисты составят научно-техническое обоснование проекта. Сумма затрат и стоимость водорода после транспортировки покажут, есть ли у проекта будущее. Киев надеется, что инициатива привлечет частных инвесторов.

Чтобы снизить затраты, партнеры планируют перепрофилировать часть газовой инфраструктуры. Ее дополнят новыми компрессорными станциями и специальными трубами для перекачки водорода.

Мощность нового трубопровода может составить до 120 ГВт-ч в день. Планируется, что первые поставки стартуют до 2030 года.

Ранее в Мариуполе планировалось построить завод по производству водородного топлива. В проект привлекут иностранные инвестиции.

Как сообщал «Новый День», «Роснефть» планирует в 2023 году произвести 1,32 млн. тонн водорода. Компания первой представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. Планируется, что к 2050 году Россия будет зарабатывать на экспорте «зеленого» водорода до $100,2 млрд в год.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 23.09.21

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