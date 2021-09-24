В США уволенный работник магазина вернулся с оружием и ранил 12 человек

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате стрельбы в супермаркете Kroger в американском городе Коллиервилл в штате Теннеси. Напавший оказался уволенным сотрудником, который остался недоволен потерей работы, сообщает Reuters.

Днем 23 сентября мужчина вошел в супермаркет с винтовкой и начал стрелять во всех встречных. Одному работнику магазина пуля попала в голову, он умер на месте. Нападавший стрелял и в бывших коллег, и в посетителей, и ранил 12 человек.

Сотрудники завели несколько посетителей в подсобку и заперлись там. Часть покупателей прятались в холодильниках с продуктами, некоторым удалось выбежать из магазина. Злоумышленники покончил с собой до приезда полиции.

Местная полиция назвала нападение самым ужасным событием в истории городка с населением в 50 тыс. человек. Оказалось, стрелка ранее в этот день уволили из того самого магазина.

По данным издания, по городам США прокатилась волна расстрелов бывших коллег уволенными американцами. Число жертв исчисляют десятками, раненых еще больше. В марте при подобных обстоятельствах погибли 10 человек в магазине той же сети.

Как сообщал «Новый День», в марте в филиппинской Маниле бывший охранник торгового центра вернулся туда с оружием и гранатами и захватил заложников. Как минимум один человек был ранен.

Вашингтон, Сентябрь, Наталья Рязанова

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