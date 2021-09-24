Норвегия откроет границы после пандемии в три этапа

В Норвегии с 25 сентября стартует программа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Отмена ограничений пройдет в три этапа, и на последнем у туристов перестанут требовать ПЦР-тест, сообщили в норвежском правительстве.

На первом этапе границы откроют для жителей Европейской экономической зоны. А также для ряда отдельно названных стран, Великобритании и Швейцарии. Список стран пока не обнародован. Привитых иностранцев освободят от карантина и тестов, а гражданам стран со сложной эпидобстановкой придется сдавать тест.

На втором этапе власти отменят ограничения для жителей третьих стран, список которых одобрил ЕС. К началу третьего этапа планируется и вовсе отменить ПЦР-тест для всех въезжающих.

«Первый начнется 25 сентября в 16:00 по местному времени», – цитирует сообщение кабмина ТАСС. Дату начала второго этапа определят во второй половине октября, а вот сроки финального снятия ограничений пока не называются даже приблизительно.

Как сообщал «Новый День», власти Финляндии сняли ограничения для туристов, привитых российской вакциной «Спутник V». Финский Минздрав назвал дискриминацией понуждение для россиян привиться одобренным в Европе препаратом для свободного пересечения границ.

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