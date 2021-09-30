«Оно того стоило»: Эрдоган рассказал, почему Турция купила у России С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решила приобрести у России зенитно-ракетные системы С-400 из-за отказа США продать ей комплексы Patriot. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью газете The New York Times в кулуарах прошедшей сессии Генассамблеи ООН.

Если бы американцы осуществили поставки Patriot в Турцию, то «нам бы не пришлось покупать С-400», – сказал Эрдоган.

Говоря о последствиях покупки С-400 для отношений с Вашингтоном, вызвавшей недовольство со стороны Соединенных Штатов, президент Турции отметил, что «оно того стоило». «Мы вправе укреплять нашу оборону, как считаем нужно», – подчеркнул он. При этом президент Турции не согласился с мнением, что приобретение российских ЗРК, способных сбивать самолеты стран НАТО, ослабили североатлантический альянс.

Ранее Эрдоган заявил о планах Турции приобрести у России вторую партию С-400, подчеркнув, что «никто не вправе вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы покупаем». В «Рособоронэкспорте» ожидают, что контракт с Анкарой может быть подписан уже в этом году.

Как сообщал «Новый День», накануне в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайип Эрдоганом. Среди вопросов, предложенных турецким лидером для обсуждения на переговорах, значилось сотрудничество в сфере ВПК.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 30.09.21

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