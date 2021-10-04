Китай призвал мир объединиться против вируса Х

Новый вирус Х станет причиной эпидемии, бороться с которой поможет только взаимодействие разных государств. Прежде всего – путем обмена информацией, заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая Гао Фу.

Человечество пока не может предположить, какими будут характеристики нового вируса. Но опыт пандемии коронавируса нового типа показал пути борьбы с инфекцией. Главный из них – обмен информацией, который позволил ученым в разных странах одновременно работать над вакциной от Covid-19.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication), и координация между двумя или тремя странами (coordination)», – сказал эксперт на международном форуме науки и технологий (цитата по РИА «Новости»).

Гао Фу напомнил, что во время пандемии миру пришлось решать не только проблему заражения, но и дезинформации. Смешение актуальных данных и слухов – инфодемия, привело к проблемам, которые приходилось решать государству.

Как сообщал «Новый День», ученые предупредили о новой мутации коронавируса, которая помогает инфекции быстрее распространяться воздушно-капельным путем. Штаммы «альфа» и «дельта» становятся все заразнее, и обычные маски уже не могут предотвратить заражение.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 03.10.21

Жулик похлеще Порошенко: на Украине провожают на покой первого президента-комика. / На Украине ждут пика технологического кризиса «в январе-феврале» из-за нехватки газа. / Британская The Guardian опубликовала расследование о подпольных счетах Зеленского за рубежом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»