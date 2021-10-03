Обычные маски не помогут: коронавирус мутирует для более быстрой передачи по воздуху

Американские ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция мутирует для более эффективного распространения воздушно-капельным путем. Эволюция в этом направлении наблюдается в более заразных штаммах «альфа» и «дельта». Людям нужны новые средства личной защиты, обычные маски не способны предотвратить заражение.

Два независимых исследования подтвердили, что коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать для более эффективного переноса по воздуху и заражения людей, пишет The New York Times. Ранее уже было доказано, что инфекция в 99% случаев распространяется через крупные капли, распространяемые при кашле и чихании, а также так называемым «аэрозольным» способом при дыхании.

Новый вариант коронавируса «альфа» мутирует именно в этом направлении. «Это похоже на модификацию вируса для более эффективной передачи, чего все мы отчасти ожидали. И теперь мы видим, что это происходит в режиме реального времени», – констатировал вирусолог Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Винсент Мюнстер.

В Технологическом институте штата Вирджиния выводы коллег подтвердили. Результаты исследования показали, что инфицированные альфа-вариантом выдыхают в 43 раза больше вирусных частиц, чем пациенты, зараженные более ранними штаммами SARS-CoV-2. «Это действительно указывает на то, что вирус развивается и становится более эффективным в передаче по воздуху. Я не удивлюсь, если с дельта-вариантом этот фактор окажется еще выше», – заявила руководитель исследовательской группы Линси Марр.

Специалисты выделили три фактора, которые обеспечивают новым штаммам большую заразность: для инфицирования нужная меньшая доза, то есть меньше вирусных частиц, которые вдохнет человек; новые варианты быстрее воспроизводят себя уже после попадания в организм; у переносчиков альфа- и дельта-вариантов выдыхается значительно больше вирусных частиц.

По словам ученых, стандартные медицинские маски удерживают не более половины аэрозольных частиц, таким образом, теперь людям нужна более серьезная индивидуальная защита. Вирусологи рекомендуют переходить на более плотно прилегающие маски.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.10.21

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