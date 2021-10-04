Десять человек стали жертвами шторма «Шахин» в Ираке и Омане

Тропический шторм «Шахин» обрушился на некоторые районы Ирака и Омана. В результате непогоды погибли как минимум десять человек.

Штормовой ветер и сильные ливни пришли в Ирак и Оман с циклоном «Шахин». Порывы ветра достигали 150 км/ч, он поднимал волны высотой до 10 метров, сообщает Reuters. Власти эвакуировали жителей прибрежных районов оманской столицы Маската. Городской аэропорт объявил о приостановке работы.

По данным агентства, жертвами стихии в Омане стали четыре человека. Среди погибших двое рабочих, пропавший без вести мужчина, чье тело нашли спасатели. Когда вода затопила улицы, ребенка унесло течением, позже спасатели нашли его мертвым.

В Иране циклон сильнее всего ударил по юго-восточной провинции Систан-Белуджистан. Там жертвами непогоды стали шесть человек, все они погибли в порту. Кроме того ветер повредил линии электропередач, а ливни размыли несколько участков дорог, передает BBC News.

Как сообщал «Новый День», в середине августа тропический шторм «Фред» обрушился на США. В результате 35 человек пропали без вести.

Тегеран, Наталья Рязанова

Тегеран. Другие новости 04.10.21

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